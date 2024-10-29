Altında Trump rüzgarı sürüyor: Yeni rekor geldi

Haber Merkezi

Dünya piyasaları için de kritik öneme sahip ABD Başkanlık seçimlerine bir hafta kala nefesler tutuldu.

Geçen haftaya kadar Demokratların adayı Kamala Harris, anketlerde yarışı önde götürüyordu.

TRUMP ÖNE GEÇTİ

Ancak Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, son günlerde arayı kapattığı görüldü.

Hatta ABD’deki bütün anketlerin ortalamasını analiz eden Real Clear Politics’in son verilerine göre; Trump’ın, yüzde 48,4 ile ve az bir farkla Harris’in önüne geçtiği görüldü.

DOLARA RAĞMEN ONS PRİMLİ

Seçimler öncesinde yaşanan gelişmeler piyasalarda da karşılık buluyor. Sadece kripto paralarda değil altın fiyatlarında da dikkat çeken yükseliş yaşanıyor.

Son bir ayda dolar endeksi 100,00 sınırından 104,00’ün üzerine ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3,60’dan 4,20’ye yükseldi.

Dolarda yaşanan bu güçlenmeye rağmen, ons altın fiyatı 2750 doları geçerek rekor üstüne rekor kırdı.

29 EKİM 2024 ALTIN FİYATLARI

Geçen hafta küresel piyasalarda 2758 dolar zirvesini gören ve kâr satışlarıyla gerileyen ons altın fiyatı, 29 Ekim 2024 işlemlerinde de tekrar 2758 dolar rekorunu test etti.

İçeride serbest piyasada gram altın fiyatı ise 3 bin 40 TL ile yeni rekor seviyeyi gördü.

Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 170 TL’yi test ederken, çeyrek altın satış fiyatı da 5 bin 170 TL’ye kadar yükseldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Analistler; Orta Doğu’daki risklerin ve Fed’den beklenen faiz indiriminin altın fiyatlarına büyük ölçüde dahil olduğunu ancak ABD’deki seçim belirsizliğinin ons üzerinde etkisini gösterdiğini belirtiyor.

İbrenin, Cumhuriyetçi adaya dönmesiyle birlikte Trump politikalarından kaynaklanabilecek muhtemel jeopolitik gerilimler, ons altında yükselişi tetikliyor.

İLK TRUMP DÖNEMİNDE NE OLDU?

Ons altın fiyatları Trump'ın ilk Başkanlık yaptığı 20 Ocak 2017-19 Ocak 2021 arası dönemde; 1209 ABD dolarından, 1839 dolara kadar yükseldi.

Bu kazanımların hepsi Trump'ın politikaları ile gerçekleşmemiş olsa da onun dönemindeki ticaret savaşları jeopolitik riskleri de artırarak, altın fiyatlarına yaradı.

Birinci Trump döneminde Çin başta olmak üzere ithal mallara yüksek gümrük tarifeleri uygulanmıştı.

ABD, İran ile nükleer anlaşmasından da çekildi ve bu ülke ile ticaret yapanlara yaptırım uyguladı.