Altındaki düşüşün nedeni

Değerli metaller, haftanın son işlem gününe kadar ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD federal hükümetinin kapanmasına ilişkin belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklemesiyle yükseldi.

Haftanın son işlem gününde doların güçlenmesi ve Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 100 gümrük tarifesinin sürdürülemez olduğuna dair açıklamasıyla tansiyonun düşmesi, değer kazançlarını törpüledi.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın "güvercin" tondaki açıklamaları, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

ALTININ ONSU 9 HAFTADIR ÜST ÜSTE YÜKSELMİŞTİ

Altının ons fiyatı, üst üste dokuzuncu haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 4 bin 250 dolardan tamamlarken, hafta içinde 4 bin 379,42 dolarla rekor tazeledi.

GÜMÜŞÜN ONSU REKOR KIRDI

Gümüşün ons fiyatı, arz tarafındaki darlık ve altındaki güçlü seyirle 54,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş haftayı 52 dolardan tamamladı.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 5,3, gümüşte yüzde 3,8, altında yüzde 5,8, platinde yüzde 4,9 değer kazandı.

ABD'DEKİ FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI

Baz metaller ise tamamlanan haftada Çin'e ilişkin zayıf makroekonomik veriler ve ABD'de iki haftayı bulan federal hükümet kapanmasının küresel imalat talebine dair endişeleri artırmasına karşın, Çin yönetiminin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceğine yönelik beklentilerle karışık bir seyir izledi.

Öte yandan, hafta başında piyasalar üzerinde etkili olan ABD ile Çin ticaret gerilimi de fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur olarak öne çıktı.

BAKIR DEĞERLENDİ

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,4, alüminyumda yüzde 0,9 değer kazanırken, nikelde yüzde 0,7, çinkoda yüzde 1,9 ve kurşunda yüzde 2,3 değer kaybetti.