Altının gramı 5 bin 541 liradan işlem görüyor

- Altın fiyatları düşüşle başlayarak 5 bin 541 liradan işlem görüyor.
- Dün gram altın yüzde 0,2 artışla günü 5 bin 549 liradan tamamlamıştı.
- Çeyrek altın 9 bin 459, Cumhuriyet altını ise 37 bin 692 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 5 bin 549 liradan tamamladı.
Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI 4 BİN 67 DOLAR SEVİYESİNDE
Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 67 dolarda seyrediyor.
FAİZ İNDİRİMLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI GÜNDEMDE
California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen bilançosu, küresel piyasalardaki risk iştahını artırdı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar faiz indirimleri konusunda görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu.