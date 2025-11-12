Altının gramı 5 bin 581 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 5 bin 581 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün yükselen altın, bugün düşüşle başladı ve önceki kapanışın altında seyrediyor. Çeyrek altın 9 bin 480 lira ve cumhuriyet altını ise 37 bin 770 lira değerinde.