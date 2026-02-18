Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları, hem Türkiye’de hem de dünyada dikkatle takip ediliyor.

Altın bugün de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

ALTININ GRAMI 6 BİN 933 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 6 bin 858 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 933 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI 4 BİN 932 DOLAR SEVİYELERİNDE

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolardan işlem görüyor.