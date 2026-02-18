Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor

- Altının gram fiyatı 6 bin 933 liraya yükseldi.
- Çeyrek altın 12 bin 160 liradan işlem görüyor.
- Ons altın, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolara ulaştı.
Altın fiyatları, hem Türkiye’de hem de dünyada dikkatle takip ediliyor.
Altın bugün de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.
ALTININ GRAMI 6 BİN 933 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 6 bin 858 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 933 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN FİYATI 4 BİN 932 DOLAR SEVİYELERİNDE
Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor.
Altının onsu, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolardan işlem görüyor.