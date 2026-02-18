Abone ol: Google News

Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 6 bin 933 liraya yükselerek güne başladı. Gram altın dünkü düşüşü telafi ederken çeyrek altın 12 bin 160 liradan işlem görüyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 09:44
Altının gramı 6 bin 933 liradan işlem görüyor
  • Altının gram fiyatı 6 bin 933 liraya yükseldi.
  • Çeyrek altın 12 bin 160 liradan işlem görüyor.
  • Ons altın, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolara ulaştı.

Altın fiyatları, hem Türkiye’de hem de dünyada dikkatle takip ediliyor.

Altın bugün de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

ALTININ GRAMI 6 BİN 933 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 6 bin 858 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 933 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI 4 BİN 932 DOLAR SEVİYELERİNDE

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 artışla 4 bin 932 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi Haberleri