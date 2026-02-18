Uludağ’da kar bereketi: Turizm canlandı, barajlar doldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bölgede hava sıcaklığı eksi 2 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı, sezonun en hareketli günlerinin yaşanmasını sağladı.

PİSTLERDE VE OTELLERDE YOĞUNLUK

Oteller bölgesinde doluluk oranları artarken yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard başta olmak üzere çeşitli kış sporlarına ilgi gösteriyor. Pistlerde gün boyu yoğunluk yaşanırken, teleferik ve telesiyej hatlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, kış turizmi tutkunlarına kartpostallık manzaralar sunuyor.

BARAJLAR YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Uludağ’a yağan kar, Bursa’nın içme suyu kaynaklarına da katkı sağladı. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 50,83 olarak ölçüldü.

Yetkililer, devam eden kar yağışının su rezervlerini artırmaya devam edeceğini belirterek karın, hem turizm hem de su kaynakları açısından sevindirici olduğunu ifade etti.