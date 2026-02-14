Altının gramı 7 bin 428 liradan işlem görüyor Gram altın 7 bin 428 TL, ons altın 5 bin 44 dolar seviyelerinde güne başlarken, çeyrek altın 12 bin 89 TL'den, yarım altın ise 24 bin 179 liradan satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 12 bin 89 TL, yarım altın 24 bin 179 TL ve tam altın 48 bin 178 TL'den satışa sunuluyor.

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. GRAM ALTIN 7 BİN 428 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR Altın piyasasında hareketlilik sürerken, altının gramı 7 bin 428 lira seviyelerinde güne başladı. Çeyrek altın 12 bin 89 TL'den satışa sunulurken, yarım altın ise 24 bin 179 liradan alıcı buluyor. ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 44 DOLAR Tam altın 48 bin 178 lira civarında seyrediyor. Ons altın ise 5 bin 44 dolardan işlem görüyor.

