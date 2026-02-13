Borsa İstanbul’da yönetim kurullarında kadın oranı yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılında Borsa İstanbul’a (BIST) kayıtlı 585 şirketin genel kurullarında yönetim kurullarına toplam 3 bin 910 direktör atandı.

Bu üyelerin 1.348’ini (yüzde 34,5) bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturdu. Kadın üye oranı ise yeni atamalarla birlikte yüzde 18,7’den yüzde 19,4’e yükseldi. Artış sınırlı kalsa da kadın temsilinde yukarı yönlü eğilim devam etti.

177 ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU TAMAMEN ERKEK

2025 yılı itibarıyla 585 şirketin 177’sinin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu. Bu sayı toplam şirketlerin yüzde 30,3’üne karşılık geliyor. 2024’te bu sayı 191’di ve oran yüzde 34 seviyesindeydi.

Öte yandan yönetim kurulunda en az bir kadın üyesi bulunan şirket sayısı 408’e yükseldi. Böylece kadın temsiline sahip şirketlerin oranı yüzde 66’dan yüzde 69,7’ye çıktı.

760 KADIN YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALDI

2025 yılında BIST şirketlerinin yönetim kurullarında toplam 760 kadın üye yer aldı. Bu üyelerin:

-330’u (yüzde 43) bağımsız yönetim kurulu üyesi,

-277’si (yüzde 36) icracı olmayan ancak bağımsız olmayan üye,

-153’ü (yüzde 20) ise icracı üye olarak görev yaptı.

Bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi sayısı 311’den 330’a yükseldi. Bağımsız üyeler arasındaki kadın oranı yüzde 24,4’ten yüzde 24,5’e çıkarak toplam kadın üye oranının üzerine çıktı.

“CAM TAVAN”I AŞAN 539 PROFESYONEL KADIN

Yönetim kurullarındaki 760 kadının 221’i (yüzde 29,1) hâkim ortak ailelerin üyeleri arasından seçildi. Aile/hissedar olmayan profesyonel kadın üye sayısı ise 539 oldu. Bu grup, toplam 3.910 yönetim kurulu üyeliğinin yüzde 13,8’ini oluşturdu.

KOMİTELERDE KADIN ORANI YÜZDE 22-25 BANDINDA

BIST şirketlerinin komitelerinde de kadın temsili arttı.

-Denetim Komitelerinde kadınlar koltukların yüzde 24’ünü (279 üye)

-Kurumsal Yönetim Komitelerinde yüzde 24,6’sını (314 üye)

-Risk Komitelerinde ise yüzde 22,6’sını (294 üye) doldurdu.

BIST 100’DE GERİLEME

İşlem hacmi en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 100 Endeksi’nde ise tablo tersine döndü.

2024’te yüzde 19,7 olan kadın yönetim kurulu üye oranı 2025’te yüzde 17,5’e geriledi. Bağımsız üyeler arasındaki kadın oranı da yüzde 28,8’den yüzde 27,1’e düştü.

BIST 100’de yönetim kurulunun tamamı erkeklerden oluşan şirket sayısı 24’ten 31’e yükseldi.

YENİ HALKA ARZLARDA TABLO YATAY

2025’te halka arz edilen şirketlerde kadın yönetim kurulu üye oranı yüzde 15,4 ile önceki yıla (yüzde 15,3) kıyasla yatay seyretti.

Ancak tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurullarına sahip yeni şirketlerin oranı geriledi. 2025’te halka arz edilen 23 şirketin 8’inde (yüzde 34,8) hiç kadın üye bulunmazken, 2024’te bu oran daha yüksekti.

SPK EŞİĞİNİ GEÇEN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından önerilen asgari yüzde 25 kadın üye oranını yakalayan şirket sayısı 183’ten 191’e yükseldi. Ancak bu şirketler toplamın yalnızca yüzde 32,6’sını oluşturdu.

BIST şirketlerinin 394’ünde (yüzde 67,4) kadın oranı yüzde 25 eşiğinin altında kalırken, 177 şirkette ise yönetim kurulunda hiç kadın üye yer almıyor.

DÖNÜM NOKTASI İÇİN KAÇ KADIN DAHA GEREKLİ?

-BIST 100 şirketlerinin tamamında en az bir kadın üye bulunması için 31 yeni kadın üye atanması gerekiyor.

-Tüm BIST şirketlerinde en az bir kadın üye olması için ise 177 yeni kadın üye atanması gerekiyor.

-2025 verileri, kadın temsilinde sınırlı bir ilerlemeye işaret etse de, yönetim kurullarında cinsiyet dengesi açısından hedeflenen seviyeye henüz ulaşılamadığını ortaya koyuyor.