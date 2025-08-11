Standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi

Bugünün kapanışında ons altın 3 bin 362 dolardan, gram altın ise 4 bin 400 liradan işlem gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü, haftayı 4 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 396 bin liraya düştü.

ALTININ KİLOGRAMI YÜZDE 0,8 AZALDI

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek 4 milyon 426 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 396 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 532 milyon 996 bin 190,95 lira, işlem miktarı ise 802,96 kilogram oldu.

İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 978 milyon 321 bin 5,27 lira olarak gerçekleşti.