Altının kilogram fiyatı 5 milyon 940 bin liraya çıktı

- Altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul'da 5 milyon 940 bin liraya yükseldi.
- Gün içinde en düşük 5 milyon 673 bin, en yüksek 5 milyon 959 bin 999 lirayı gördü.
- Bu fiyat artışı, yüzde 2,1 oranında bir yükselişle gerçekleşti.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 816 bin 100 liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 940 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 673 bin lira, en yüksek 5 milyon 959 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.
İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 240 milyon 948 bin 184,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 129,78 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 264 milyon 594 bin 813,44 lira olarak gerçekleşti.
Ons altın piyasaların kapanışında 4 bin 217 dolara çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 734 lira
Çeyrek altın: 9 bin 722 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 605 lira
Tam altın: 38 bin 884 lira
Yarım altın: 19 bin 442 lira