Altının kilogram fiyatı 5 milyon 940 bin liraya çıktı

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 816 bin 100 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 940 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 673 bin lira, en yüksek 5 milyon 959 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 240 milyon 948 bin 184,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 129,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 264 milyon 594 bin 813,44 lira olarak gerçekleşti.

Ons altın piyasaların kapanışında 4 bin 217 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 734 lira

Çeyrek altın: 9 bin 722 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 605 lira

Tam altın: 38 bin 884 lira

Yarım altın: 19 bin 442 lira