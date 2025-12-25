Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

KMKTP standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 255 bin liraya çıktı.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti.