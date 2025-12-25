Gıda listesine yeni hileler katıldı: Baharat yerine boya, köfteye ve sucuğa kanatlı eti

- Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesini güncelledi.
- Baharatlarda boya, köfte, sucuk ve etli ekmek iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
- Ayrıca, pekmez, manda kaymağı ve tereyağında da hile yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine; baharatlar, çeşni vericiler ve soslar grubundan ihlaller damga vurdu.
Gaziantep, Ankara ve Kilis'ten firmalar; sumak, sumak yaprak, isot ve kırmızı toz bibere gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kattı.
Pul bibere domates ve taklit ve tağşiş gösteren nişasta tespiti yapıldı.
LİSTELERDE YOK YOK
"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde ise şekerli mamuller, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, baharatlar, arıcılık ürünlerinde hileler yapıldı.
Pekmeze şeker, manda kaymağına inek sütü, tereyağına süt yağının dışında yağ ve yoğurda ise nişasta katıldı.
SUCUK VE KÖFTEYE KANATLI ETİ
Piliç etinden köfteye ve sucuğa kanatlı eti konuldu.
Dana köfteye kanatlı eti katıldı.
Çiğ kıymalı lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat (kalp) tespiti yapıldı.
Etli ekmek iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti yapıldı.
Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİNİ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİNİ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ