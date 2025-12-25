Gıda listesine yeni hileler katıldı: Baharat yerine boya, köfteye ve sucuğa kanatlı eti Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar” listesini güncelledi. Sumak, isot ve kırmızı biberde boya tespit edilirken; köfte, sucuk ve etli ekmek iç harcında kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.