Türk Telekom: Müşterilerimizi iletişim sınırlarının ötesine taşıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, sadece Türkiye'de değil; Suriye dâhil olmak üzere sınır komşusu ülkelere ve dünyanın birçok noktasına hizmet sunduklarını belirtti.

Şahin, kurumun Türkiye'nin sınır komşuları olan Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak’ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerin iletişimini sınırların ötesine taşıdığını ifade etti.

Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verirken, müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmeye devam ediyoruz.

ULUSLARARASI DOLAŞIM SİSTEMİ

Kullanıcılarımızın yurt dışındaki iletişimlerini kolaylaştıran, uluslararası dolaşım hizmetimizle; 2025 yılının Ocak ayında hizmet vermeye başladığımız Suriye dahil olmak üzere kadim Anadolu medeniyeti topraklarında yüzyıllardır köklü bağlarımızın olduğu sınır komşularımız, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak’ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin iletişimini sınırların ötesine taşıyoruz.

"MESAFELERİ KISALTAN, BAĞLANTILARI GÜÇLENDİREN ÇÖZÜMLER"

Müşteri memnuniyetini odağımıza alan ve küresel ölçekte değer ürettiğimiz bu anlayışla, mesafeleri kısaltan, bağlantıları güçlendiren çözümlerle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.