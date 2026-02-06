Altının kilogram fiyatı 7 milyon 260 bin liraya düştü.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 7 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 775 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında toplam işlem hacmi 21 milyar 528 milyon 630 bin 801,83 lira, işlem miktarı ise 3 bin 51,67 kilogram oldu.

İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 21 milyar 868 milyon 135 bin 273,57 lira olarak gerçekleşti.