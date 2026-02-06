ING'nin Türkiye için yıl sonu faiz, enflasyon, dolar, euro tahmini

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ING Global, bir rapor yayımlayarak Türkiye ekonomisine yönelik güncel tahminlerini paylaştı.

Raporda, Merkez Bankası'nın faiz politikası, kamu borçlanması ve temel makroekonomik göstergelere dair beklentiler öne çıktı.

YIL SONU PARA POLİTİKASI FAİZİ: YÜZDE 28

ING'nin analizine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge faizi 2026 sonunda yüzde 28 seviyesinde beklenirken, bu tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtildi.

Raporda, ayrıca Hazine'nin bu yıl da geçen yıl olduğu gibi borçlanma hedeflerini aşabileceği öngörüldü.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 23

Makroekonomik göstergelerde ise, 2026 sonu TÜFE tahmini yüzde 23 olarak açıklandı.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,5

ING, Türkiye için 2026 büyüme tahmini yüzde 4,5 seviyesinde vurgulandı.

10 yıllık gösterge tahvil faizi beklentisi, ikinci çeyrek sonu için yüzde 26,30, yıl sonu için ise yüzde 23,32 olarak belirlendi.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ: 51

Dolar/TL'de ikinci çeyrek sonu tahmini 46,79, yıl sonu tahmini ise 51 olarak öne çıktı.

Şu anda dolar 43,6159 lirada.

YIL SONU EURO/TL TAHMİNİ: 62,22

Euro/TL için ise ikinci çeyrek sonu beklentisi 56,15, yıl sonu beklentisi ise 62,22 olarak ifade edildi.

Şu anda euro 51,5623 lirada.