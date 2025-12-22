Türkiye teknoloji yarışında emin adımlarla ilerliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada dijitalleşme arttıkça teknoloji sağlayıcıları da yenilikler yapmaya devam ediyor.

Türkiye’nin teknolojik gelişimdeki kararlı duruşuyla birlikte yapay zeka, iş dünyasının lokomotifi haline gelmeye başlıyor.

2025 yılı boyunca yapay zeka temelli çözümlere odaklanan teknoloji sağlayıcısı AloTech, çağrı merkezi ve müşteri iletişimi süreçlerinde analiz derinliğini, operasyonel sürekliliği ve aksiyon hızını artıran önemli geliştirmeleri hayata geçirdi.

McKinsey’in araştırmasına göre, kuruluşların beşte dördü (Yüzde 88) en az bir iş fonksiyonlarında yapay zeka kullanırken; 2025 yılı boyunca yapay zeka temelli çözümlere odaklanan teknoloji sağlayıcısı AloTech, yeniliklerini duyurdu.

ÇAĞRI MERKEZİ SÜRECİNDE ANALİZ DERİNLİĞİ

Çağrı merkezi ve müşteri iletişimi süreçlerinde analiz derinliğini, operasyonel sürekliliği ve aksiyon hızını artıran önemli geliştirmeleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda şirket, platform genelinde 16 yenilikçi yapay zeka özelliğini başarıyla geliştirerek müşteri deneyimini daha ölçülebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirdi.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜVENİLEN STRATEJİK BİR TEKNOLOJİ ORTAĞI"

AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

2025’te odağımız, yapay zekayı yalnızca analiz üreten bir teknoloji olmaktan çıkarıp, müşteri iletişimi operasyonlarının karar mekanizmasına doğrudan entegre etmek oldu. CX Insights başta olmak üzere geliştirdiğimiz 16 yeni yapay zeka özelliğiyle müşterilerimizin çağrı ve etkileşim verilerinden daha hızlı, doğru ve aksiyona dönüşebilir içgörüler elde etmesini sağladık.



Vizyonumuzun, Google Cloud’un en üst düzey yapay zeka liderleriyle birebir ve derinlemesine ele alınması, sınırlı sayıda iş ortağına özel gerçekleştirilen bu ziyaretin en önemli parçasıydı. Bu gelişmeler, AloTech’in küresel ölçekte güvenilen stratejik bir teknoloji ortağı olarak konumlandığını kanıtlıyor.

“AMACIMIZ, VERİMLİLİĞİ VE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRAN BİR PLATFORM SUNMAK”

Bu gelişmelerle birlikte AloTech, sektörel ihtiyaçlara özel üç farklı fiziksel etkinlik düzenleyerek yeni nesil çözümlerini e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinden müşterileriyle buluşturdu. Etkinliklerde, dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunan yenilikçi araçlar, gerçek vaka örnekleri ve ileri analitik uygulamalar katılımcıların beğenisine sunuldu. 2025 boyunca müşteri iletişim süreçlerini daha akıllı ve verimli hale getiren çözümler üretmeye odaklanan AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal, şu ifadeleri kullandı: