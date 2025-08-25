Altının kilogramı 4 milyon 442 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 artış göstererek 4 milyon 442 bin liradan kapandı.

GÜN İÇİNDE DALGALANDI

Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 4 milyon 438 bin 883 lirayı, en yüksek ise 4 milyon 458 bin lirayı gördü. Cuma günü ise haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ 3,1 MİLYAR LİRA

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram olarak kayıtlara geçti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 351 milyon 771 bin 686 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve DenizBank olarak sıralandı.

Günün Verileri

Önceki Kapanış: 4.405.000 TL / 3.345,30 Dolar

En Düşük: 4.438.883 TL / 3.370,00 Dolar

En Yüksek: 4.458.000 TL / 3.390,00 Dolar

Kapanış: 4.442.000 TL / 3.381,60 Dolar

Ağırlıklı Ortalama: 4.451.003 TL / 3.380,69 Dolar

Toplam İşlem Miktarı: 704,46 kg

Toplam İşlem Adedi: 25