Altının kilogramı 5 milyon 752 bin liraya geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 5 milyon 830 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 555 bin lira, en yüksek 5 milyon 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 752 bin liraya indi.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 667 milyon 114 bin 543,32 lira, işlem miktarı ise 2 bin 261,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 778 milyon 616 bin 734,13 lira olarak gerçekleşti.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: