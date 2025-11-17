Altının kilogramı 5 milyon 752 bin liraya geriledi

- Ons altın ile birlikte gram altının değeri de düştü.
- Borsa İstanbul'da altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 azalarak 5 milyon 752 bin liraya indi.
- Altında toplam işlem hacmi 12 milyar 667 milyon lirayı buldu.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 5 milyon 830 bin liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 555 bin lira, en yüksek 5 milyon 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 752 bin liraya indi.
İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 667 milyon 114 bin 543,32 lira, işlem miktarı ise 2 bin 261,64 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 778 milyon 616 bin 734,13 lira olarak gerçekleşti.
Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: