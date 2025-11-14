Altının kilogramı 5 milyon 830 bin liraya geriledi

- Altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 830 bin liraya düştü.
- En yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören fiyat, sonunda yüzde 1,9 azaldı.
- KMKTP'de altın işlem hacmi 5,49 milyar lira, toplam metal işlem hacmi ise 5,96 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 830 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.
İŞLEM MİKTARI
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak gerçekleşti.