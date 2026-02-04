Altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı Rekor tazelemeye devam eden altın, haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürerek ons başına 5 bin doları aştı. Altının gramı 7 bin 89 TL seviyelerinde seyrederken, çeyrek altın 12 bin 550 liradan satışa sunuluyor.

Göster Hızlı Özet Altının onsu, 5 bin doları aşarak yükselişini sürdürüyor.

Doların zayıflaması ve yatırımcıların alımları, altın fiyatlarını destekledi.

Gram altın 7 bin 89 TL, çeyrek altın ise 12 bin 550 TL'den satılıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın, tarihi zirvelerden sonra yaşadığı sert gerilemenin ardından değerli metallere yönelen yatırımcıların alımlarıyla ikinci günde de yükselişini sürdürüyor. Dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların değer kaybetmesi, külçe altındaki toparlanmayı güçlendirdi. ALTININ ONS FİYATI 5 BİN DOLARI AŞTI Ucuz alım arayışı ve doların zayıflaması külçe altını destekledi. Altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. ALTIN BİR AYDA YÜZDE 15 ARTTI Salı günü kapanışta altın, 29 Ocak'ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında işlem gördü. Ancak yıl başından beri yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi. GÜMÜŞÜN ONSU 87 DOLARA YAKLAŞTI Gümüş, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Spot gümüş yüzde 2,1 yükselerek ons başına 86,92 dolara çıktı. GRAM ALTIN 7 BİN 89 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR Gram altın ise güne 7 bin 89 liradan başlarken, çeyrek altın 12 bin 550 lira seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın 25 bin 101 liradan alıcı bulurken, tam altın ise 48 bin 184 liradan işlem görüyor. Ekonomi Haberleri Vedat Işıkhan: 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı

