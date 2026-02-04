Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşmasını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu, ekonomi programımıza artan güveni gösteriyor" ifadesini kullanan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların, 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

"PROGRAMIMIZIN SON AŞAMASINDAYIZ"

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti: