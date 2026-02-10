Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın başvuruları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ve Türkiye ambalaj sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın 2026 yılı başvurularının başladığı duyuruldu.

Yurt içi ve yurt dışından başvurulara açık olan yarışmaya katılmak isteyen ambalaj üreticileri, tedarikçileri, tasarımcılar ve marka sahipleri, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Dünya genelinde sektöre değer katan özgün ambalaj tasarımları, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilir çözümlerin ödüllendirildiği yarışma, ambalaj sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve tasarımın katma değerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

13 FARKLI KATEGORİDE BAŞVURU İMKANI

Ambalaj Ay Yıldızları 2026 kapsamında başvurular; gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme-sunum-muhafaza ürünleri, fleksibl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar olmak üzere 13 kategoride kabul edilecek.

Yarışmada dereceye giren ambalajlar Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleri ile tescilleniyor. Altın Ödül almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle en fazla 3 adet Altın Ambalaj Ödülü de verilecek.

ULUSLARARASI YARIŞMALARA AÇILAN KAPI

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar, WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına katılma hakkı da elde edecek.

Yarışmanın Seçici Kurul Toplantısı, 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde ASD-Ambalaj Binası’nda gerçekleştirilecek. Ambalaj Ay Yıldızları 2026 Yarışması sonuçları ise 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yazılı basın bülteni ile duyurulacak ve internet sitesi adresinde yayımlanacak.

“TASARIM, SEKTÖRÜN KÜRESEL GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Ambalaj Ay Yıldızları’nın sektör için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: