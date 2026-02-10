Konut kredisi faizi geri çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ziraat Bankası ile Halkbank, konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 2,49 seviyesine çekti. Sektörde ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2,99 olarak gerçekleşti. Faizlerdeki bu gerileme, konut kredisi kullanan vatandaşın aylık taksitlerini ve toplam geri ödeme yükünü belirgin şekilde hafifletiyor.

TCMB’NİN FAİZ İNDİRİMİ KONUT KREDİLERİNE YANSIDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, son 5 toplantıda politika faizini toplam 900 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 37’ye çekti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentilerle birlikte bu adımlar, bankaların konut kredisi faizlerine de doğrudan yansıdı.

Merkez Bankası verilerine göre, yıllık ortalama konut kredisi faizi, yüzde 35,93’e gerileyerek Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

KONUT KREDİSİ FAİZİNDE 7 AYDA 7,68 PUANLIK DÜŞÜŞ

30 Ocak 2026 itibarıyla konut kredilerinde yıllık faiz oranı yüzde 35,93’e, aylık faiz oranı ise yüzde 2,99’a kadar geriledi. Son 7 ayda konut kredisi faizlerinde yaşanan toplam düşüş 7,68 puana ulaştı.

Bu gelişme, konut almak isteyenler açısından kredi koşullarının yeniden daha ulaşılabilir hale geldiğine işaret ediyor.

1 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNDE FAİZ YÜKÜ 6 AYDA 722 BİN TL ERİDİ

Aylık yüzde 2,99 faiz oranıyla 120 ay vadeli kullanılan 1 milyon TL’lik konut kredisinde aylık taksit 30 bin 798 TL olurken, toplam geri ödeme 3 milyon 695 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Aynı kredi 6 ay önce kullanılsaydı aylık taksit 36 bin 810 TL’ye, toplam geri ödeme ise 4 milyon 417 bin TL’ye ulaşıyordu. Bu tablo, son 6 ayda faiz yükünün 722 bin TL azaldığını net biçimde ortaya koyuyor.

1 MİLYON TL’LİK, 120 AY VADELİ KREDİDE FAİZ YÜKÜ 215 BİN TL DÜŞTÜ

Konut kredisi faizini yüzde 2,49 seviyesine çeken Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 120 ay vadeyle kullanılan 1 milyon TL’lik kredi, aylık 26 bin 273 TL taksitle geri ödeniyor. Bu durumda toplam ödeme 3 milyon 152 bin TL’ye geriliyor.

Sektör ortalamasına kıyasla bakıldığında, yeni faiz oranlarıyla vatandaşın aylık ödemesi 4 bin 525 TL, toplam geri ödemesi ise 547 bin 460 TL azalıyor.

FAİZDE HER 0,2 PUANLIK DÜŞÜŞ CEBE YANSIYOR

Konut kredilerinde aylık faiz oranının 0,2 puan düşmesi, 1 milyon TL’lik kredide toplam geri ödemeyi yaklaşık 215 bin TL azaltıyor. Bu da faiz indirimlerinin, uzun vadede konut alıcısının yükünü ciddi biçimde hafiflettiğini gösteriyor.

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZİ