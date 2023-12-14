Türkiye'de gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmemesi, tüketicilerin gramaj hilelerine karşı dikkatli olmalarını gerektiriyor.
"Gizli zamlar" devam ediyor
Üreticiler, maliyetleri düşürmek veya kar marjını artırmak amacıyla ürünlerin gramajını düşürerek tüketicileri yanıltabiliyorlar. Bu durum, tüketicilerin daha az ürün almasına ve aynı miktarda para ödemesine neden oluyor. Bu da bir nevi gizli zam olarak kabul edilebilir.
Tüketiciler ne yapmalı
Tüketiciler, alışveriş yaparken ürünlerin gramajına dikkat etmeli ve ürünlerin etiketlerini kontrol etmeli.
Ürünlerin gramajının etikette belirtilen miktardan az olması durumunda, tüketiciler yasal haklarını korumak için Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilirler.
Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmesi, bu tür hilelerin önüne geçilmesine ve tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yardımcı olacaktır.
Bu konuda yapılabilecek bazı çalışmalar şunlardır:
Ambalajlı ürünler için gramaj standartları belirlenerek, ürünlerin gramajının bu standartlar dahilinde olması zorunlu hale getirilebilir.
Ürünlerin gramajının etikette belirtilmesi ve tüketicilerin bu bilgiye kolayca ulaşabilmesi sağlanabilir.
Ürünlerin gramajının kontrol edilmesi ve hile yapan üreticilere yaptırım uygulanması için gerekli denetimler artırılabilir.
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