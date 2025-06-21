Ambalaj devi tası tarağı topladı! Türkiye'den çekiliyor...

Avusturya merkezli ambalaj üreticisi Rondo Ganahl AG, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirket, İstanbul’da bulunan oluklu mukavva ambalaj üretim tesisini yerel bir ambalaj üreticisine devrederek ülkeden tamamen çekildiğini duyurdu.

Rondo’nun Türkiye macerası, Şubat 2013’te İstanbul merkezli MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj’ı satın almasıyla başlamıştı.

TESİSİ ELDEN ÇIKARIYOR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, İstanbul’daki tesis, yıllar boyunca şirketin genel performansına katkı sağlasa da, hedeflere uygun bir yeniden yapılanma gerekti.

Rondo, bu nedenle tesisi elden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, Avrupa genelinde yaklaşık 1.800 çalışanıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.