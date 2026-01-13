Üçay Mühendislik halka arzında talep toplama yarın başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., halka arz sürecini başlatıyor.

Halka arz, 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

HALKA ARZIN DETAYLARI

Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 18 TL olarak belirlendi. Toplam 60 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,08 milyar TL olurken, halka açıklık oranı yüzde 26,67 olacak.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME YOLUNDA STRATEJİK BİR ADIM”

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, halka arzı şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Şakacı, şu ifadeleri kullandı:

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerine odaklanarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği temel alan bir büyüme stratejisi izliyoruz. Halka arz ile finansal gücümüzü artırarak çevre dostu ve yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi, operasyonel kapasitemizi genişletmeyi ve kurumsallaşma sürecimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üçay Mühendislik olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında öncü bir konumda olmayı amaçlıyoruz.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLECEK

Şakacı, halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarında kullanılacağını belirterek, fon kullanım planına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Gelirin yüzde 40–50’sinin güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına, yüzde 5–10’unun elektrikli araç şarj istasyonu ağlarının kurulmasına, yüzde 10–15’inin şube ağının genişletilmesine ayrılması planlanıyor. Kalan yüzde 30–40’lık bölümün ise organizasyonel verimliliği artırmaya ve sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda kullanılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde büyüme stratejisini desteklemek amacıyla 15 yeni şube açılması, bağlı ortaklık Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağının genişletilmesi, araç filosunun elektrikliye dönüştürülmesi, yapay zekâ destekli akıllı depo yatırımları ve öz tüketim amaçlı GES projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS VURGUSU

Şirketin son yıllardaki finansal performansına da değinen Şakacı, Grubu’n özkaynaklarının 2022 yılında 702,3 milyon TL seviyesindeyken, 30 Eylül 2025 itibarıyla 1,002 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Bu dönemde öz kaynak artışının yüzde 42,8 olarak gerçekleştiğini aktaran Şakacı, 30 Eylül 2025 itibarıyla hasılatın 1,94 milyar TL, brüt kârın ise 445,6 milyon TL olduğunu söyleyerek, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımları fonlayarak hem finansal performansımızı güçlendirmeyi hem de yatırımcılarımıza uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.