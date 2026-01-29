Anadolu Hayat Emeklilik aktif büyüklüğünü açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek finansal göstergelerinde önemli artışlar kaydetti. Şirket, net kârını bir önceki yıla göre yüzde 38 artırırken, yönettiği toplam bireysel emeklilik ve hayat sigortası müşteri varlığı 420 milyar TL’yi aştı.

BES’TE LİDERLİK, KATILIMCI SAYISINDA TARİHİ SEVİYE

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, 2025 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, gönüllü BES katılımcı sayısında özel sermayeli şirketler arasında, 18 yaş altı müşteri segmentinde ise sektör genelinde liderliklerini sürdürdüklerini vurguladı.

Kaygalak, gönüllü BES’te sektör ortalamasının 4,4 puan, otomatik katılım sisteminde (OKS) ise 2,4 puan üzerinde büyüme kaydettiklerini belirterek, gönüllü BES ve OKS toplam fon büyüklüğünün yüzde 73,3 artışla 374 milyar TL’ye ulaştığını, katılımcı sayısının ise 3,4 milyona yaklaştığını söyledi.

18 YAŞ ALTI SEGMENTİNDE YÜZDE 23,3 PAZAR PAYI

Şirketin 386 bin çocuk katılımcıya ulaştığını ifade eden Kaygalak, 18 yaş altı katılımcı sayısında yüzde 23,3’lük pazar payı ile sektördeki öncü konumlarını koruduklarını dile getirdi. Hayat sigortası prim üretimi ise 2025 yılında yüzde 66,5 artarak 20,6 milyar TL’yi aştı. Aynı dönemde aktif büyüklük 443 milyar TL’ye, özkaynaklar 12,9 milyar TL’ye, net dönem kârı ise 5,6 milyar TL’ye yükseldi.

GÜMÜŞ FONU FON ÇEŞİTLİLİĞİNİ GENİŞLETTİ

Anadolu Hayat Emeklilik’in sektörde bir ilk olan AHE Gümüş Fonu da 2025 yılında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Kaygalak, 21 Ocak itibarıyla 155 bini aşkın katılımcı tarafından tercih edilen fonun büyüklüğünün 29,6 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre fon, BEFAS’ta en çok alım yapılan ilk 10 emeklilik yatırım fonu arasında ilk sırada yer aldı.

Bu ivmenin ardından yeni fonlarla yatırım seçeneklerini genişlettiklerini aktaran Kaygalak, katılım esaslı yatırım yapmak isteyenler için Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Fonunun yanı sıra Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldıklarını söyledi.

PAZARAMA SİGORTA İLE DİJİTAL SATIŞTA YENİ DÖNEM

2025 yılında dijital satış kanallarını güçlendirdiklerini vurgulayan Kaygalak, Pazarama Sigorta ile hayata geçirilen iş birliğiyle bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinin e-ticaret ekosistemi içinde uçtan uca dijital deneyimle sunulmaya başlandığını kaydetti.

Kaygalak, bu iş birliğiyle yalnızca dijital erişimi artırmayı değil, tasarruf bilincini günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde yenilikçi fon çözümleri geliştiren, dijitalleşmeyi odağına alan ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.