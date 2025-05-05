Ankara’da fiyat etiketi denetimi: 16 milyon 745 bin lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı'nca 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor.
Bu kapsamda Ankara'da da denetim gerçekleştirildi..
Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip, gramaj kontrolü yaptı.
Marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.
16 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI UYGULANDI
Ekipler, Ankara'da nisan ayı içerisinde denetlenen 255 bin 831 üründen mevzuata aykırılık tespit edilen 5 bin 292 ürüne toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uyguladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292'sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca, bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir.
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