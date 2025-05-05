Ankara’da fiyat etiketi denetimi: 16 milyon 745 bin lira ceza uygulandı

DHA

Ticaret Bakanlığı'nca 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da da denetim gerçekleştirildi..

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip, gramaj kontrolü yaptı.

Marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

16 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, Ankara'da nisan ayı içerisinde denetlenen 255 bin 831 üründen mevzuata aykırılık tespit edilen 5 bin 292 ürüne toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uyguladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: