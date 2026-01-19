TCMB: Aralık ayı konut fiyatları reelde yüzde 1,4 azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azaldı.

Türkiye’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Aralık ayında sınırlı bir artış gösterdi. KFE, bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 204,5 seviyesine yükseldi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29, REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 29,0 artış kaydederken, enflasyondan arındırılmış verilere göre reel olarak yüzde 1,4 geriledi. Böylece konut fiyatlarında nominal yükselişe karşın alım gücündeki kayıp Aralık ayında da devam etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AYLIK DÜŞÜŞ

Aralık ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarında aylık bazda gerileme yaşandı. Buna göre bir önceki aya kıyasla İstanbul ve Ankara’da yüzde 0,2, İzmir’de ise yüzde 0,1 oranında düşüş kaydedildi.

ANKARA YILLIK ARTIŞTA ZİRVEDE

Yıllık değişimler incelendiğinde ise artış eğilimi sürdü. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları İstanbul’da yüzde 28,5, Ankara’da yüzde 34,9 ve İzmir’de yüzde 30,8 arttı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ TRAKYA’DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre 2025 yılı Aralık döneminde en yüksek yıllık konut fiyat artışı yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan Trakya bölgesinde kaydedildi.