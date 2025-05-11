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AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerine devam ediyor.

Bu amaçla Ankara Defterdarı Yüksel Duman başkanlığında, grup müdürleri, vergi dairesi müdürleri ve 700 gelir uzmanıyla il genelinde vergi denetimi yapıldı.

Ankara'da 700 gelir uzmanıyla kafeler, restoranlar, pastaneler, fırınlar, kuyumcular, sosyete pazarları, çiçekçiler ve güzellik merkezleri gibi çeşitli işletmelerde vergi denetimleri gerçekleştirildi.

KAYIT DIŞI FAALİYET RADARDA

Gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

POS VAR MI YOK MU?

Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait görünmeyen POS cihazı olup olmadığına da bakıldı.

BAŞKASINA AİT IBAN KULLANILIYOR MU?

İşletmelerde mal teslimi veya hizmet ifası işlemlerinde KDV oranlarına, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık belge düzenlenip düzenlenmediği, başkasına ait IBAN'lar üzerinden tahsilat yapılıp yapılmadığı denetlenen hususlar arasında yer aldı.

KİRA, BANKADAN ÖDENİYOR MU?

İşletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasındaki bağlantı, işletmede belge düzenine uygunluk, kayıt dışı işçi durumu, iş yeri kiralık ise kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği hususları da denetimlerde gözden geçirildi.