‘Antalya Burması’ ve ‘Antalya Lüppesi’ tescil arayışında

Antalya’ya özgü kuyumculuk ürünleri arasında yer alan Antalya Burması ve Antalya Lüppesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi için başvuruda bulunuldu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Burması ve Antalya Lüppesi'nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel takı ürünleri olarak ön plana çıktığını söyledi.

TAKILAR 20. YÜZYILIN BAŞINDA ÜRETİLMELYE BAŞLANDI

20. yüzyılın başlarından itibaren üretilmeye başlanan takıların özgün tasarımı ve ince işçiliğiyle diğer illerdeki benzer takılardan ayrıldığını kaydeden Dere, "Her iki takımız için Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kayaer ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruyla kültürel mirasımız olan Antalya Burması ve Antalya Lüppesi'nin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir." dedi.

ANTALYA'NIN COĞRAFİ İŞARETLİ 206 ÜRÜNÜ VAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da Antalya genelinde ciddi bir çalışmayla kısa sürede coğrafi işaret alınabilecek potansiyel ürünleri belirlediklerini ifade ederek, "Şu anda elimizde 206 ürün var. Antalya’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerde de lider olması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Takı ustası Ünal Arslan ise 60 yıldır kuyum sektöründe çalıştığını, şehrin simge takılarından Antalya Burması'nı yaşatmaya devam edeceklerini kaydeden isimlerin arasında yer aldı.