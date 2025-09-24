Antalya Toptancı Hali'nde çalışma saatleri değişti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Toptancı Hali'nde çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Vali Şahin, 1 Ekim itibarıyla halin aksam saat 20.00 ile gece 02.00 arasında kapalı olacağını belirtti.

HAL, SAAT 20.00-02.00 ARASINDA KAPALI

Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'ni ziyaret eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Toptancı Hali'nin çalışma düzeninde değişikliğe gidildiğini belirterek, 1 Ekim'den itibaren halin aksam saat 20.00 ile gece 02.00 arasında kapalı olacağını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Merkez Toptancı Hali'nde yeni sezon öncesi toplantı düzenlendi.

HALDE ESNAF ZİYARETİ

Vali Şahin, örtü altı tarımın başkenti Antalya'da şehrin tarım sektörünün kalbinin attığı hal esnafını da ziyaret etti. Toptancı hallerinin bölge için çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Şahin, esnafın taleplerini dinledi.

"HAL SİSTEMİ DAHA PLANLI VE DÜZENLİ İŞLEYECEK"

Vali Şahin, tüm paydaşlarla alınan ortak karar doğrultusunda Antalya Toptancı Hali'nin 1 Ekim'den itibaren saat 20.00 ile 02.00 arasında kapalı olacağını belirtti. Şahin, tüm Türkiye'de uygulanan bu sistemin Antalya'da da uygulanarak tarım sektöründeki tedarik zincirinin daha planlı ve düzenli bir sistemde ilerleyeceğinin altını çizdi. 2025-2026 hal sezonunun hayırlı olmasını dileyen Vali Şahin, ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.