'Halk Elinde Islah Projeleri'ne toplam 2,7 milyar lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Halk Elinde Islah Projeleri'ne ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu'nun yerli ırklarını korumanın, tarımsal geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna işaret edildi.

PROJELERE 2,7 TL'LİK KATKI SAĞLANDI

Paylaşımda projelere toplam 2,7 milyar liralık katkı sağlandığı ifade edildi.

Böylece üretimin verimliliğinin artırıldığı vurgulanan paylaşımda, yerli genetik kaynakların güvence altına alındığının altı çizildi.

ISLAH DESTEKLERİ 1,29 MİLYON KÜÇÜKBAŞ İÇİN UYGULANIYOR

Paylaşımda yer alan bilgiye göre küçükbaş hayvan ıslahı destekleri, 50 ilde 205 alt projede 1,29 milyon küçükbaş için uygulanıyor.

Her yıl işletmelere 38 bin 400 koç ve 11 bin 700 teke sağlanıyor.

Bu kapsamda 2005'ten bu yana 2 milyar lirayı aşkın destek verilirken 33 küçükbaş yerli ırk koruma altına alındı.

ANADOLU MANDASI ISLAHINDA DA VERİMLİLİK ARTIŞI YAŞANDI

18 ilde 2 bin 800 işletmede 40 bin 538 mandaya yönelik uygulanan projeyle 2011'den bu yana 619 milyon liralık destek sunuldu.

Böylece manda varlığı 14 yılda yüzde 90,5 artarken ilk kez 19 bin doz dondurulmuş manda sperması üretimi gerçekleştirildi.

YERLİ SIĞIR IRKLARI DA KORUMA ALTINA ALINDI

2023'ten itibaren 3 ilde, 399 işletmede, 4 bin 673 baş yerli sığır için uygulanan projede, bugüne kadar 43,1 milyon lira destek sağlandı.

Yerli Kara ve Güney Anadolu Kırmızısı ırklarında ise ıslah çalışmaları devam ediyor.