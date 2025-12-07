Gram altın 5 bin 746 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları kritik haftaya girdi...

7 Aralık 2025 Pazar sabahı itibarıyla, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamiklerin etkisiyle değerli metal altın, hafta sonuna dalgalı bir seyirle başladı.

ALTININ GRAMI 5 BİN 746 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Fed faiz kararı beklentilerinin etkisiyle Ons altın fiyatlarında gözlemlenen kar satışları ve hafif geri çekilme, yurt içi fiyatlamaların da ana belirleyicisi konumunda.

Gram altın bu sabah itibarıyla 5 bin 746 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 9 bin 509 liraya alıcı buluyor.

ONS ALTIN'IN FİYATI 4 BİN 209 SEVİYESİNDE

Yarım altın fiyatları 19 bin 17 TL seviyelerinde görülürken, ons altın ise 4 bin 209 dolar civarında seyrediyor.