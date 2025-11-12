Antalya'nın turizminde İngiliz pazarı rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası.

Antalya'ya gelen yabancılar çeşitli ülkelere ayrılıyor. Son dönemde ise genelde Ege'ye meraklı İngiliz turistlerin, Antalya'ya ilgisinin giderek arttığı görülüyor.

İngiltere pazarındaki istikrarlı yükselişin sürdüğü Antalya'da, yıl sonunda gelen İngiliz turist sayısında bugüne kadar gerçekleşen tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.

ANTALYA'YA YIL BİTMEDEN 16,3 MİLYON TURİST GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen ay 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ile ekim ayları içinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, 1 Ocak-31 Ekim döneminde 16 milyon 308 bin 937 yabancı turiste ev sahipliği yapıldı.

RUSYA VE ALMANYA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ

Kente, Rusya ve Almanya'dan sonra 1 milyon 475 bin 24 kişiyle en fazla turist İngiltere'den geldi. Türk turizminin büyümesine önemli katkı sunan İngiltere pazarı, her yıl yükselişini sürdürdü.

İNGİLİZ TURİSTLERDEN YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Turizmde ilk rekorun kırıldığı 2019'da 12 ayda 719 bin 120 İngiliz'in geldiği Antalya'da, 2023'te 1 milyon 318 bin 215, 2024'te ise 1 milyon 574 bin 167 İngiliz misafir tatil yaptı. Yıl sonuna kadar İngiltere pazarında geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyor.

İNGİLTERE PAZARI TÜRK TURİZMİNİ BÜYÜTÜYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, İngiltere pazarının artık Türkiye ve Antalya'nın turizmdeki yükselen trendi olduğunu söyledi.

"İNGİLTERE, TÜRKİYE İÇİN ÜÇÜNCÜ KAYNAK PAZAR"

İngiltere pazarının 2019'dan bu yana Antalya ile ivme kazandığını belirten Kavaloğlu, "Geçen yıl ilk defa 1,5 milyon İngiliz turist sayısını geçmiştik. Bu sene de artış söz konusu. Birleşik Krallık olarak İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan gelen turist sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. İngiltere dünyadaki dördüncü büyük kaynak pazar. Bizim için de şu anda üçüncü büyük kaynak pazar.

ERKEN REZERVAZYON 2026 İÇİN UMUT VERİCİ

İngiltere pazarından gelen turist sayısını bu yıl, geçen senenin üzerinde kapatacağız. Erken rezervasyonlara göre de 2026'da bu senenin üzerinde rakamlara ulaşacağımız gözüküyor. Erken rezervasyonlar ilk İngiltere'de başlamıştı." diye konuştu.