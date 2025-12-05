Yeni Citroën C5 Aircross Türkiye’de satışta

Citroën, konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle bilinen C5 Aircross’un ikinci neslini Türkiye pazarına sundu. Plus ve Max donanım seviyeleriyle gelen yeni C5 Aircross; güçlü ve prestijli duruşu, aerodinamik çizgileri, geniş iç hacmi, 13 inçlik dokunmatik ekranı ve C-Zen Lounge kabin tasarımıyla segmentinde öne çıkıyor.

Hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma seçenekleri sunan modelin elektrikli versiyonu, 502 kilometre menzil kapasitesiyle günlük mobilite ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

PRESTİJ ALGISI

Citroën, bu yeni modelle markanın Türkiye’deki prestij algısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

KONFOR ÖN PLANDA

Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, ikinci nesil C5 Aircross modelini Türkiye’de hibrit ve yüzde 100 elektrikli güç aktarma seçenekleri ile lansmana özel fiyatlarla satışa sundu. Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesine sahip olan yeni C5 Aircross, güçlü ve prestijli duruşu, verimliliği destekleyen aerodinamik çizgileri ve iç mekânda gelişmiş konfor özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kabin içi konforuyla öne çıkan araç, üst seviye konfor özellikleri sunan bir SUV ile seyahat etme hissini en üst seviyeye taşıyor. İç mekânda, üst seviye arka koltuk genişliği, geniş bagaj hacmi, göz alıcı dikey tasarımlı 13 inçlik dokunmatik ekran ve genişletilmiş Head-up Display ile koza gibi tasarlanan C-Zen Lounge kabini kusursuz bir mimari sunuyor. Yeni C5 Aircross, hibrit veya elektrikli olmak üzere farklı elektrikli güç-aktarma sistemleri arasından seçim yapma özgürlüğü sunarak müşterilerin ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Yeni C5 Aircross’un tamamen elektrikli versiyonu, 502 kilometre ortalama menzili ile müşterilerin mobilite ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

TÜRKİYE’DE EN FAZLA C-SUV TERCİH EDİLİYOR

Konforun öncüsü Citroën, geniş hacimli SUV modeli yeni C5 Aircross’u tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’de en çok tercih edilen segment olan C-SUV pazarını yeni bir boyuta taşıyan yeni C5 Aircross, hibrit veya yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemleri ile tercih edilebilirken, teknoloji ve konforu da üst seviyeye taşıyan Plus ve Max donanım seviyeleri ile tüketicilerle buluşuyor. Markanın yeni amiral gemisi olan C5 Aircross, her biri özgün ve aynı temel değerlere bağlı bir model yelpazesi ile markanın bilgi birikimini en iyi şekilde temsil ediyor. Etkileyici özelliklere sahip bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan C5 Aircross Concep’in tüm vaatlerini yerine getiriyor.

