Antalya'da süs bitkileri için Organize Tarım Bölgesi kurulacak

Tarım alanındaki organize sanayi bölgelerine bir yenisi daha katılıyor.

Antalya'da seralarda yetiştirilen başta karanfil olmak üzere çok sayıda kesme çiçek, 80 ülkeye gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Sadece kentten bu senenin 11 ayında, geçen yıla göre yüzde 3,4'lük artışla 56 milyon 275 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Antalya'da, sektörün verimliliğini artırmak amacıyla Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulması için çalışma başlatıldı.

TARIM SEKTÖRÜNÜ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımsal planlama konusunda hem üreticiyi hem tüketiciyi ilgilendirecek önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çandır, bir taraftan da tarım sektörünü güçlendirecek adımlar attıklarını kaydetti.

ENERJİSİNİ ÜRETEN, SUYU AZ KULLANAN BİR OTB

Bu doğrultuda Organize Tarım Bölgesi projesini geliştirdiklerini anlatan Çandır, "Süs bitkileri konusunda bir Organize Tarım Bölgesi kurmak için fizibilite raporumuzu çıkardık. Bununla ilgili yer arayışlarımız sürüyor, birkaç yer var, o yerlerle ilgili çalışıyoruz. Yaklaşık 1.200 dekar alanda, suyunu iyi kullanan, iş gücünü az kullanan, enerjisini kendi üreten, atıklarını yönetebilen ideal bir Organize Tarım Bölgesi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Süs bitkilerinde Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Çandır, bu çalışmanın sektörün güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

SEKTÖRDE GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURULACAK

Süs bitkileri ihracatının geçen yıla göre arttığını anlatan Çandır, Organize Tarım Bölgesinin hem üretim hem de ihracatı daha da artıracağını ifade etti. Projenin tarımsal örgütlenmeye de katkıda bulunacağını aktaran Çandır, şunları kaydetti: