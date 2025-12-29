Anti-damping kararı yerli çeliğe can suyu olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt dışı menşeli dampingli ürünler karşısında uzun süredir varlık mücadelesi veren paslanmaz çelik sektörü için önemli bir adım atıldı.

Türk sanayisini üretim yapamaz hale getiren düşük fiyatlı ürünlere karşı Ticaret Bakanlığı, yüzde 3,95 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara ilişkin değerlendirmede bulunan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Yerli üreticiye daha adil bir rekabet ortamı sağlayacak bu kararı, sektörü büyük kayıplardan koruyacak uygulamaların ilk adımı olarak görüyoruz ve devamının geleceğine inanıyoruz.” dedi.

HAKSIZ REKABETE ÖNLEM

Demir-çelik sektörü temsilcilerinin artan ithalat baskısına karşı yaptığı başvuru sonuçlandı. Çin ve Uzak Doğu’dan ithal edilen düşük fiyatlı ürünlerin iç piyasada yarattığı haksız rekabet gerekçesiyle, ithalatta yüzde 3,95 oranında anti-damping vergisi getirildi.

Kararın, sektörde eşit şartlarda rekabetin önünü açarak Türkiye ekonomisine destek olması bekleniyor.

“ANTI-DAMPİNG YENİ YATIRIMLARIN ANAHTARI”

Dampingli ithalata karşı alınacak proaktif ve kalıcı önlemlerin yeni yatırımlara kapı aralayacağını söyleyen Kayabaşı, şunları ifade etti:

Paslanmaz çelik; otomotivden sağlığa, gıdadan enerjiye kadar birçok alanda stratejik bir girdi. Asya menşeli dampingli fiyatlar yalnızca rekabeti bozmakla kalmıyor, yerli üreticinin yatırım kapasitesini de zayıflatıyor. Bakanlığımızın aldığı bu kararın sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Anti-damping, yeni yatırımların anahtarı olacak.

“YERLİ ÜRETİMLE İSTİHDAM GÜÇLENECEK”

Türkiye’nin paslanmaz çelikte yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Kayabaşı, uygulanacak verginin etkilerine ilişkin şunları söyledi: