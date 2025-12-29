Türkiye Fırıncılar Federasyonu: 2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğe zam yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN SON ZAM 1 AĞUSTOS'TA YAPILDI

Halil İbrahim Balcı, 1 Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 TL'ye, 240 gram ekmeğin azami 15 TL'ye satıldığını aktararak, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 TL olarak belirlendiğini bildirmişti.

Balcı, aynı açıklamada Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer iller olmak üzere çoğunlukla 200 gram ekmeğin 15 TL'ye satıldığını ancak kilo fiyatının 75 TL'yi geçmeyeceğini belirtmişti.

İSTANBUL’DA EKMEK FİYATI

İstanbul’da Ağustos 2025’te onaylanan yeni tarifeye göre de 200 gram ekmek 15 TL, 1.000 gram ekmek 75 TL olarak satılıyor.