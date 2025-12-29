Vodafone Grubu’nun çevre performansına CDP’den bir kez daha tam not

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadeledeki yüksek performansı ve kurumsal şeffaflığı sayesinde, kâr amacı gütmeyen global çevre kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) her yıl en başarılı şirketleri sıraladığı A listesine bu yıl da girdi.

CDP’nin 2025 yılı iklim değişikliği anketi kapsamında açıklanan verilere göre Vodafone; emisyonları ve iklim değişikliği risklerini azaltan, düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sağlayan uygulamalarıyla bu başarıyı elde etti.

Vodafone, satın aldığı ve küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriğinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle karşılama hedefini 2025 itibarıyla gerçekleştirerek çevresel sürdürülebilirlik programında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

“YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ELEKTRİK"

Vodafone, 2021 Nisan ayından bu yana Türkiye operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyordu.

Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

Vodafone’un bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesi, Grubumuzun hedeflerine ulaşmak için doğru adımları attığımızı ve İklim Geçiş Planımız aracılığıyla kaydettiğimiz ilerlemeyi şeffaf biçimde raporladığımızı gösteriyor. Her yıl artan şebeke trafiğini düşündüğümüzde, iklim değişikliğiyle mücadelede uygulamaya devam ettiğimiz stratejimiz, net sıfır emisyon taahhüdümüzü yerine getirebilmemiz açısından kritik öneme sahip. 2025 mali yılı, global operasyonlarımızda satın aldığımız ve kullandığımız şebeke elektriğinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız ilk yıl oldu.

"ELEKTRONİK ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye’de de 2021’den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı baz yılımız 2020’ye göre yüzde 94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların yüzde 100’ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz.

DÜNYADAKİ TEK BAĞIMSIZ ÇEVRE VE DOĞA RAPORLAMA SİSTEMİ

Londra merkezli uluslararası kuruluş CDP, şirketlerin, sermaye piyasalarının, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgesel yönetimlerin çevresel etkilerini yönetebilmeleri için dünyadaki tek bağımsız çevre ve doğa raporlama sistemini sunuyor. CDP, şirketleri değerlendirirken detaylı ve bağımsız bir metodolojiden yararlanıyor.

A’dan D’ye kadar yapılan puanlamada; şirket açıklamasının kapsamı, farkındalık düzeyi, çevresel riskleri yönetme becerisi ve hırslı, anlamlı hedefler belirleyerek çevresel liderlikle ilişkilendirilen en iyi uygulamalara imza atması dikkate alınıyor. Açıklama yapmayan ya da yetersiz bilgi sunan şirketlere ise F veriliyor.

CDP’nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı açıklama ve puanlamalar, iş dünyasının çevre konusundaki şeffaflığını yansıtan “altın standart” olarak kabul ediliyor. CDP puanları, yatırım ve satın alma kararlarında önemli rol oynuyor. CDP’nin 2025 yılı için hazırladığı A Listesi’nin 8 Ocak 2026’da yayınlanması bekleniyor.