Araç muayene istasyonları işletme ihalesine teklif verildi

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Araç muayene hizmet haklarının 20 yıllık ikinci dönem için devri ihalesi için süreç başladı.

24 Şubat'ta yapılacak ihaleye üç ortak girişim grubu (OGG) katılacak.

Açıklamaya göre araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme ihalesi, iki bölge halinde açık artırma usulüyle yapılacak.

İHALEYE KATILACAK KURUMLAR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından dün yapılan açıklamaya göre ihaleye katılan OGG'ler şu şirketlerden oluşacak:

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)

2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti (TÜV SÜD Aktiengesellschaft Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)

3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ-Itversia Gestion SL-Opus Group AB-VTV Norte SA)