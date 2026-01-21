Yarın TCMB, yılın ilk faiz kararını açıklayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026'nın ilk toplantısını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın (22 Ocak, Perşembe) gerçekleşecek.

TCMB, en son toplantısında Aralık 2025 politika faizini yüzde 38’e indirmişti.

BEKLENTİ FAİZİN YÜZDE 36,50'YE İNMESİ DOĞRULTUSUNDA

TCMB, 2026'da da 8 toplantı gerçekleştirecek ve bugüne kadar yayımlanan anketler Kurul'un bu toplantıda 150 baz puan indirerek, faizin yüzde 38'den 36,5'e indirilmesini bekliyor.

Kurul, kararı yarın saat 14.00'te açıklayacak.

42 EKONOMİST 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı.

YIL SONUNDA POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 28'İ İNMESİ TAHMİNİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

KARARI ETKİLEYECEK GELİŞMELER

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

SIKI PARA DURUŞU SÜRECEK Mİ?

Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

PİYASALARDA "KARAR METNİ" BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor.

Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

KÜRESEL PİYASALAR VE DIŞ DENGELER TAKİPTE

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

2025'İN FAİZ KARARLARI

23 OCAK 2025: YÜZDE 45

Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.

6 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5'e çekildi.

20 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, yüzde 42,5’te sabit tutuldu.

17 NİSAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, 350 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

19 HAZİRAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, yüzde 46'da sabit tutuldu.

24 TEMMUZ 2025: YÜZDE 43

Politika faizi, yüzde 46’dan 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e indirildi.

11 EYLÜL 2025: YÜZDE 40,5

Politika faizi, yüzde 43’ten 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’e indirildi.

23 EKİM 2025: YÜZDE 39,5

Politika faizi, yüzde 40,5’ten 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,5’e indirildi.

11 ARALIK 2025

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar verdi.