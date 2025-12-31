Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı: Yüzde 0,96

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ARALIK ENFLASYONUNUN YÜZDE 0,96 OLMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONUNUN YÜZDE 31 OLMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 23,33

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

ENFLASYON YÜZDE 31 GELİRSE MAAŞLAR NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki tahminine göre en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı halihazırda 16 bin 881 lira olarak uygulanırken yüzde 12,28 artışla 2 bin 729,8 lira ile toplam 18 bin 953,98 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı halihazırda 19 bin 617 lira olarak uygulanırken yüzde 18,70 artışla 3 bin 668,37 lira ile toplam 23 bin 285,37 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı halihazırda 50 bin 503 lira olarak uygulanırken yüzde 18,70 artışla 9 bin 444,06 lira ile toplam 59 bin 947,06 liraya çıkacak.