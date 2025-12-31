Trakya'da gıda satışına yılbaşı denetimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla girilirken Türkiye genelinde gıda denetimleri yapılırken Trakya'daki çalışmalara ait bilgi paylaşıldı.

Edirne’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler; otel, restoran ve kafe mutfakları ile gıda satışı yapılan yerlerin soğuk hava depolarını, kuru yemişçileri, marketleri ve kasapları denetledi.

Satışı yapılan ürünlerin bandrolleri, son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyup uymadığı ve işletmelerin satış belgeleri kontrol edildi.

Denetime katılan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de işletmecileri bilgilendirerek, özellikle yılbaşı programlarının yoğun olacağı işletmeleri denetlediklerini ve 2026'da da denetimlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler, işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

"ÖNEMLİ OLAN DENETİMLERDE HALKIN SAĞLIĞIDIR"

Denetimlerin yıl boyunca devam ettiğini belirten Köse, "Gıda satışı yapan yerlerin yanı sıra üretim yerlerine de ciddi denetimler gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız ekiplerin ülke genelinde 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu denetimlerde uygun olmayan koşullar neticesinde 2 milyar 654 milyon lira ceza uygulandı.

“EDİRNE'DE YIL BOYUNCA 81 İŞLETMEYE 5 MİLYON PARA CEZASI UYGULANDI”

Edirne'de ise ekiplerimiz yıl boyunca 8 bin denetim gerçekleştirdi, 81 işletmemize 5 milyon para cezası uygulandı.

"ÖNEMLİ OLAN HALKIN SAĞLIĞI"

Önemli olan denetimlerde halkın sağlığıdır. Halkın sağlığını tehdit eden her durumun karşısındayız." diye konuştu.

"HER AY DENETLENİYORUZ"

Denetlenen bir otelin insan kaynakları yöneticisi Cansu Tekgöz de yılbaşı akşamı için tüm hazırlıkları yaptıklarını anlattı. Ekiplerin her ay otelde denetim yaptığını belirten Tekgöz, "Misafirlerimize en iyisini sunmaya çalışacağız. Hazırlıklıyız, her zaman gıdaya, hijyene ve ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat ediyoruz." dedi.

VATANDAŞ DENETİMDEN MEMNUN

Kuru yemişçiden alışveriş yapan vatandaşlardan Hikmet Akdumanlar ise denetimlerden memnun olduklarını ifade etti.