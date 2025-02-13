Aralık ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıkladı.

Aralık ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 466 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 243 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLER

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 56,3 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar ABD doları ve 72 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 15,8 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 148 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 459 milyon ABD doları ve 2 milyar 142 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi ise 1 milyar 668 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI

Finans Hesabı 2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları ve krediler 26,2 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 14,0 milyar ABD doları, ticari krediler 5,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası net rezerv artışı 0,5 milyar ABD doları oldu.

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 138 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 972 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 834 milyon ABD doları arttı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 234 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 255 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Aralık ayında 1 milyar 479 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon ABD doları net alış ve DİBS piyasasında 342 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 297 milyon ABD doları ve 95 milyon ABD doları net satış, banka ihraçlarında ise 54 milyon ABD doları net alış yaptığı kayıtlara geçti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2 milyar 816 milyon ABD doları, 1 milyar 211 milyon ABD doları ve 315 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMI

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklanmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon ABD doları net artış ve Türk Lirası cinsinden 268 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 244 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 557 milyon ABD doları net azalış oldu.