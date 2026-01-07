ArsaVev, 2025’te yüzde107 büyüme kaydetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği yenilikçi ürün ve modellerle adından sıkça bahsettiren arsaVev, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’ta düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirirken, 2026 yılına ilişkin hedef ve planlarını paylaştı.

Toplantıya arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk’ün yanısıra, Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu da katıldı.

UZUN VADELİ YAŞAM VE GETİRİ PERSPEKTİFİ

arsaVev’in projelerini yalnızca yatırım değeri yüksek lokasyonlarla değil, uzun vadeli yaşam ve getiri perspektifiyle ele aldıklarını belirten Bülent Öztürk, şunları söyledi:

Biz yatırımcıya yalnızca bir tapu vermiyoruz, planlanmış bir gelecek sunuyoruz. Esas mesele lokasyon değil; o lokasyonda nasıl bir yaşam ve gelecek kurguladığımızdır.

İSTANBUL, ATİNA VE BERLİN’DE GÜÇLÜ TEMAS NOKTALARI

Şirket, 2025 boyunca Türkiye’de ve yurt dışında fiziksel varlığını güçlendirdi. İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki satış ofisi, yatırımcıyla kurulan ilişkinin satış odaklı değil; deneyim ve aidiyet temelli yürütüldüğünü ortaya koydu.

Bu yaklaşımın yurt dışındaki ilk örneği Atina projesi oldu. Avrupa pazarındaki ilk yatırım modeli niteliği taşıyan proje; planlı, şeffaf ve arsaVev tarafından yönetilen kurumsal bir yapı sundu.

Ardından Berlin’de açılan ilk yurt dışı satış ofisiyle arsa ve konut ihracatı doğrudan şirketin kurumsal yapısı üzerinden yönetilmeye başlandı.

SOPAC İLE ULUSLARARASI GÜVENCE

2025’in sonunda Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) iş birliğiyle devreye alınan uluslararası finansman sigortası, yatırım sürecine ek güvence sağladı. Öztürk, bu modelin riskleri yok saymak yerine yönettiğini vurguladı.

BALIKESİR PROJESİNDE MÖVENPİCK OTEL

ArsaVev’in Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markasıyla Balıkesir projesinde hayata geçirdiği otelin, yaşam ve yatırım değerini artırması bekleyerek şu bilgileri verdi:

Çağrı merkezimiz 1.852.787 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 15 satış ofisiyle yüz yüze 19.179 görüşme yaptık. 11 projede toplam 266.053,49 metrekare karşılığı 3.531 arsa satışı gerçekleştirdik ve yılı yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026’da hedefimiz daha hızlı değil, daha sağlam büyümek.

Accor adına konuşan Sinan Köseoğlu ise Mövenpick markasının projeye dâhil olmasının yatırımcılar ve Türkiye turizmi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.