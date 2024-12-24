Aselsan, Elektro-Optik FLIR üretim tesisine ek yatırım planlıyor

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Arama, kurtarma ve taarruz amaçlı kullanılan sabit kanatlı hava platformları, döner kanatlı hava platformları ve hassas vuruş kabiliyetine sahip zırhlı kara araçlarında kullanılacak ASELFLIR-400 elektro-optik hedefleme sistemi geliştiriliyor.

Aselsan, 40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Elektro-Optik FLIR üretim tesisine önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolar daha yatırım yapılmasını planladığını açıkladı.

Böylelikle sisteme yatırım 70 milyon doları bulacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, artan talebe yanıt vermek amacıyla devreye alınan tesiste, ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecek.

SERİ ÜRETİMİN ARTMASI PLANLIYOR

Açıklamada Aselsan'da yürütülen aselsaneXt Dönüşüm programının 5 ana hedefinden birisi seri üretimi artırmak olduğu ve bu doğrultuda, FLIR üretim tesisine önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolar daha yatırım yapılması planlandığı belirtildi.