ASELSAN ile İHA üreticileri arasında 10,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi

AA
ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında yapılan satış sözleşmelerine dair ayrıntılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.
Sözleşmeler Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatını kapsadı.
103 MİLYON DOLARLIK SATIŞ
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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