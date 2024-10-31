ASELSAN ile İHA üreticileri arasında 10,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi

AA

ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında yapılan satış sözleşmelerine dair ayrıntılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Sözleşmeler Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatını kapsadı.

103 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: