ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisini duyurdu. Buna göre, Türkiye'den uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemleri ihracatı gerçekleşecek.