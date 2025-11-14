ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

- ASELSAN, 153,8 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
- İhracat, uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerini kapsıyor.
- Anlaşma Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.
Kurum, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yayımladı.
FAYDALI YÜKLERİN İHRACATINA İLİŞKİN 153,8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME
Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.