ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisini duyurdu. Buna göre, Türkiye'den uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemleri ihracatı gerçekleşecek.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 11:10
ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

Kurum, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yayımladı.

FAYDALI YÜKLERİN İHRACATINA İLİŞKİN 153,8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

