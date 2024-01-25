ASELSAN'dan 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi ASELSAN, deniz sistemleri ihracatına yönelik uluslararası bir şirketle 24 milyon 692 bin 633 euroluk satış sözleşmesi imzalandığını KAP'ta duyurdu.

AA

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), milli ve yerli üretimde bugün geldiği aşamada uluslararası sözleşmelere imza atıyor.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, yaklaşık 24 milyon 692 bin 633 euro tutarında satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

"Sözleşme deniz sistemleri tedarikini kapsıyor"

Toplam 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesinin imzalandığı belirtilen açıklamada, şu ifade kullanıldı:

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)